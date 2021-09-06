Уютный двор, свой детсад и школа: в Ставрополе «ЮгСтройИнвест» сдал 3 литер жилого комплекса «Российский»

Рядом с 3 литером находятся популярные в Ставрополе достопримечательности: Владимирская площадь, светомузыкальный фонтан, парк военной техники «Патриот» и музейный комплекс

«ЮгСтройИнвест» сдал 3 литер жилого комплекса «Российский» в Ставрополе. Обладателями квартир в новом доме стали 554 семьи. Квартиры компания сдает с предчистовой отделкой, системой индивидуального отопления и теплыми полами. Новоселы высоко оценили современный дизайн холлов и высококачественные материалы, используемые при строительстве.

Двор 3 литера выполнен по индивидуальному проекту. В нем застройщик создал безбарьерную среду, удобную для всех групп населения, разместил детский городок, спортивную площадку с антивандальными тренажерами и провел работы по озеленению. Во дворе ЖК «Российский» есть все, что нужно для семейного и активного отдыха.

Вместе с современными квартирами жители получают и социальную инфраструктуру. Уже работают три детских сада с ясельными группами, которые рассчитаны на 760 детей, и продолжается строительство школы на 1550 мест. Возводить социальные объекты вместе с домами - традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Кроме того, рядом с 3 литером находятся популярные в Ставрополе достопримечательности: Владимирская площадь, светомузыкальный фонтан, парк военной техники «Патриот» и музейный комплекс. В шаговой доступности расположился и самый технологичный спорткомплекс юга России.

Напомним, что социальный подход к формированию микрорайонов заложил генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Больше 18 лет ГК следует этому принципу. За это время введено в эксплуатацию свыше 4 млн квадратных метров жилья и 20 социальных объектов. Сегодня «ЮгСтройИнвест» входит в ТОП крупнейших застройщиков страны. По итогам 2020 года компания в очередной раз была удостоена звания «Надежный застройщик России», а в 2021 году ЖК «Российский» получил престижную федеральную премию Urban Awards.