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Общество6 сентября 2021 11:31

Оборот розничной торговли на Ставрополье с начала года вырос на 11,4%

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли край находится на 21 месте
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Комитет по торговле Ставрополья подвел итоги за первое полугодие 2021 года. Так, оборот розничной торговли составил 275,6 млрд рублей с ростом на 11,4% к январю-июню 2020 года.

В структуре ставропольской экономики отрасль занимает одну из ключевых позиций - вклад в валовой региональный продукт составляет 15,9%. В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли край находится на 21 месте.

Набирают популярность среди ставропольцев покупки в интернете.

В первом полугодии 2021-го предприятия торговли пополнили бюджет на 10,9 млрд рублей, что составило 19% в общем объеме поступивших налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

Вырос также оборот в сфере общественного питания. Так, по сравнению с первым полугодием прошлого года в нынешнем показатель улучшился на 24,7% и составил 15,9 млрд рублей.

Отрасль торговли становится все более привлекательной для инвестиций. За три года в нее вложено более 11,6 млрд рублей, а в первом квартале 2021-го - 470 млн.

Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию создает условия для реализации сельскохозяйственной продукции. На розничных рынках фермерам предоставляется почти 2,2 тыс. торговых мест, что на 82% выше уровня начала 2021 года. Более тысячи торговых мест - льготные.

крае действуют 341 ярмарочных площадок почти на 14,2 тыс. торговых мест. В 2021 году проведено почти 10 тыс. ярмарок, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 72%.