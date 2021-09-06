У жителя Ставрополья нашли мешок марихуаны

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

40-летний житель Падинского Новоселицкого района хранил дома наркотики. Полицейские нагрянули к нему домой с проверкой и нашли там мешок, содержащий серо-зеленые растения.

Кроме растений, правоохранители изъяли у него небольшое количество готового к употреблению средства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Эксперты установили, что содержимое мешка, как и изъятое вещество - марихуана. Общий вес наркосодержащих растений в высушенном состоянии – более 600 граммов.

Мужчину доставили на допрос в местный отдел полиции. Он рассказал, что обнаружил кусты конопли и изготовлял из них наркотик для личного употребления.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконное хранение наркотических средств». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.