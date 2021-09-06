В сауне Кисловодска рецидивист нагло обокрал женщину

Жительница Кисловодска пришла в сауну, чтобы отдохнуть с подругами. Молодая женщина отвлеклась, поставив свою сумку на лавочку в холле заведения.

В это время в помещение зашел мужчина, который, заприметив легкую добычу, решил поковыряться в сумке.

Там злоумышленник нашел деньги. Но, к его несчастью, в этот момент вошла хозяйка сумки.

Застигнутый врасплох мужчина схватил наличные в сумме 8,5 тысяч рублей и убежал.

Кисловодчанка с заявлением о краже обратилась в местный отдел полиции. Там допросили подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель курорта.

Мужчина полностью признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Грабеж с незаконным проникновением в жилище».