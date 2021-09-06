На Ставрополье на избирательных участках развернут пункты вакцинации

Губернатор Ставрополья поручил провести тестирование на COVID-19 среди сотрудников всех участковых избирательных комиссий края.

Планируется, что тестами будет охвачено около 15 тысяч человек.

Они должны получить справки об отсутствии заболевания за день до начала голосования. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Также Владимиров поставил задачу проработать возможность открытия временных прививочных пунктов на самых крупных избирательных участках.

Предполагается, что пришедшие голосовать смогут здесь сделать прививки как против гриппа, так и против коронавирусной инфекции.