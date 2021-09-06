На Ставрополье стартовала иммунизационная кампания против гриппа

С учетом предстоящего сезонного роста заболеваемости ОРВИ, губернатор Ставрополья поручил начать в регионе иммунизационную кампанию против гриппа.

– Я всем рекомендую сделать прививку, и сам обязательно прививаюсь против гриппа каждый год, чтобы дополнительно защитить свое здоровье и здоровье близких, –подытожил глава Ставрополья.

Что касается вакцинации против коронавирусной инфекции, то по данным регионального Минздрава, прививки уже сделали почти 666,7 тысячи человек, из них более 612 тысяч человек получили оба компонента вакцины. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.