Омбудсмен Анна Кузнецова оценила ставропольский опыт поддержки детей-сирот

В рамках рабочей поездки на Ставрополье уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова ознакомилась с опытом региона по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Вместе с губернатором она посетила детский дом № 12 в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На Ставрополье приоритетом в работе с детьми-сиротами является создание условий для того, чтобы они воспитывались не в специализированных учреждениях, а в семьях. Об этом сообщил Владимиров.

Сегодня в крае насчитывается около 7 тысяч детей, относящихся к этой социальной категории. Около 90% из них воспитываются в замещающих семьях.

Осуществление этой стратегии ведет к тому, что в нашем регионе снижается потребность в детских домах. Их количество сократилось вдвое – с 38 до 19.

В детском доме № 12 воспитывается 33 ребенка. На базе учреждения открыты ресурсный центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кризисный консультативно-методический центр по вопросам повышения психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей «Поддержка», центр постинтернатного сопровождения выпускников «Сотрудничество».

Кроме того, интернат с 2018 года является профессиональной стажировочной площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлениям подготовки к самостоятельной жизни и сопровождения после перехода в замещающую семью.

За три года работы площадки в ней приняли участие 250 руководителей и специалистов организаций для детей-сирот из 27 регионов России.

Также в учреждении развивается практика наставничества – педагоги сопровождают своих воспитанников и после выпуска, оказывают им поддержку в решении различных вопросов в самостоятельной жизни.

– Это правильно, это важно, и мы считаем – надо добиваться того, чтобы наставничество вошло в федеральное законодательство. Для того, чтобы это было повсеместно закреплено. Это находка данного учреждения. В других учреждения эти решения точечно уже есть. Но ребенку нужен тот, кто дальше будет с ним по жизни, тот значимый взрослый, к которому он сможет обратиться за помощью, – прокомментировала ставропольский опыт Анна Кузнецова.

Омбудсмен сообщила, что по итогам визита достигнута договоренность о включении детского дома и в целом аналогичных учреждений Ставропольского края в программу «Взлетная полоса», где дети имеют возможность при поддержке наставников поступить в ведущие федеральные и региональные вузы.

Анна Кузнецова также положительно оценила опыт работы созданного в учреждении центра «Арт-Хаус», на его базе ведется работа с трудными подростками. Педагоги-психологи используют в этой деятельности творческие занятия.

Во время визита прошла встреча за чайным столом с воспитанниками детского дома. Обсуждена организация работы учреждения и системы самоуправления воспитанников, вопросы быта, другие темы, которые интересовали детей и педагогов.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье с рабочей поездкой прибыла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Вместе с губернатором на территории края Кузнецова посетит ряд социальных объектов, в числе которых детские дома и образовательные организации.