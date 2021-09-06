Доходы краевого бюджета растут опережающими темпами

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел еженедельное рабочее совещание краевого правительства. Одной из основных тем стало исполнение регионального бюджета на 2021 год.

По словам зампредседателя правительства края – министра финансов Ларисы Калинченко, доходы регионального бюджета за 8 месяцев 2021 года составили 96,7 миллиарда рублей. Это 68% от общего плана на год. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сохраняется высокая динамика собственных налоговых и неналоговых поступлений, объем которых превысил 52,5 миллиарда рублей. Плановые показатели перевыполнены на 9,5% или на 4,6 миллиарда рублей.

Владимиров отметил, что краевое правительство приступает к работе над бюджетом на 2022 год. Уже в ближайшие дни начнется серия совещаний по формированию его параметров по каждой отрасли.

Также Лариса Калинченко доложила о реализации в крае программы местных инициатив. Всего в территориях реализуется 304 проекта, 227 из них уже сданы в эксплуатацию к началу сентября. Оставшиеся объекты находятся в работе.

Названы территории, наиболее эффективно участвующие в реализации программы поддержки местных инициатив. Это: Нефтекумский, Андроповский, Новоселицкий, и Труновский и Предгорный округа, а также Ессентуки. До начала осени они выполнили все запланированные проекты.