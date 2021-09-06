Ставрополец, доведший бывшую супругу до самоубийства, получил срок

Кисловодский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в доведении до самоубийства бывшую жену. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь".

В апреле 2020 года Григорий по телефону в очередной раз оскорбил свою экс-супругу. Из-за нежелания терпеть унижение, длившееся несколько лет, она предприняла попытку покончить с собой, но благодаря медпомощи родственников выжила. На следующий день мужчина подкараулил женщину и несколько раз ударил ее. В том числе - по больным местам. После инцидента потерпевшая написала заявление.

Источник сайта stav.kp.ru сообщил, что за доведение до самоубийства обвиняемый получил три года условно. А за нападение его привлекли к административной ответственности - арестовали на 15 суток.

- Я признаю вину и сознаюсь. Я просто хотел ее привести к нормальному образу жизни. Хотел, чтобы мы с ней вновь жили нормальной семейной жизнью, поскольку я люблю ее, - говорил подсудимый.

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