МТС прокачала сеть в Ставрополе к началу учебного года

В преддверии начала учебного года МТС на треть увеличила емкость сети и скорость интернета. В первую очередь ускорение 4G произошло там, где находятся учебные заведения, рынки, места отдыха.

Новые базовые станции МТС появились, к примеру, появились в районе Северо-Кавказского федерального университета, школы № 11, городского цирка. Модернизация сети проведена также в сквере памяти, на площадях Ленина, генерала Ермолова и 200-летия. До конца года МТС планирует активно развивать сеть в жилых микрорайонах Ставрополя и районах новой застройки.

Напомним, МТС реализует на Ставрополье большую программу по увеличению пропускной способности сети на всей территории края. Строительство идет сразу в трех диапазонах, что позволяет сетям 3G и 4G работать в максимально эффективном режиме.