В Ставропольском крае наказали пассажира самолета за курение на борту

В линейный отдел полиции минераловодского аэропорта поступило сообщение о нарушении общественного порядка на борту рейса, направляющегося в Москву.

Командир воздушного судна сообщил, что отстраняет от полета мужчину, курившего в туалете. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Против 22-летнего гражданина из ближнего зарубежья составили протокол за совершение правонарушения по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Теперь молодому человеку грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Напомним, был еще и такой случай:

Авиалайнер, летевший из Москвы в Армению, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. Командир экипажа сообщил диспетчеру, что один из пассажиров нарушает правила полета и курит в самолете.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в линейное отделение полиции. На мужчину 1974 года рождения составлен административный протокол.