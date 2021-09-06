Житель Ставрополья убил сожительницу за частые маты

Против 36-летнего жителя Невинномысска возбудили уголовное дело. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 28 августа 2021 года. Мужчина и его 34-летняя сожительница решили провести вечер, распивая спиртные напитки. Во время посиделок между ними произошел конфликт. Дело в том, что женщина постоянно употребляла грубую нецензурную брань.

Ее возлюбленный не приветствовал маты. Весь вечер делал ей замечания, но женщина не реагировала и продолжала ссыпать собутыльника матами дальше.

Разъяренный мужчина от слов перешел к «жестоким действиям». Он нанес несколько ударов в область живота и ребер потерпевшей. От травм через некоторое время женщина скончалась на месте происшествия.

Спустя сутки сожитель спустил тело ставропольчанки в подвальное помещение дома, где его обнаружили другие жильцы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи допрашивают свидетелей, продолжают собирать необходимые доказательства.