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Происшествия6 сентября 2021 19:05

В Дагестане фура переехала женщину, которая оказалась в "слепой зоне"

Она не посмотрела на грузовик, когда переходила дорогу, а водитель просто ее не видел
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о трагедии в Махачкале: 52-летняя женщина погибла под колесами фуры. Машина просто переехала ее, потому что она находилась в "слепой зоне".

Мусоровоз двигался со стороны улицы Батырмурзаева по направлению к улице Гоголя. Инцидент произошел в пять утра, женщина переходила дорогу и не посмотрела, как машина совершает маневр. В итоге ее просто переехали.

- В результате ДТП жительница Махачкалы с различными телесными повреждениями была доставлена в одну из столичных больниц, где в последующем скончалась. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении ведомства.

Момент смерти жительницы Махачкалы. Видео: МВД Дагестана

Осторожно, на видео жесткие кадры.