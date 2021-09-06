В Дагестане фура переехала женщину, которая оказалась в "слепой зоне"

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о трагедии в Махачкале: 52-летняя женщина погибла под колесами фуры. Машина просто переехала ее, потому что она находилась в "слепой зоне".

Мусоровоз двигался со стороны улицы Батырмурзаева по направлению к улице Гоголя. Инцидент произошел в пять утра, женщина переходила дорогу и не посмотрела, как машина совершает маневр. В итоге ее просто переехали.

- В результате ДТП жительница Махачкалы с различными телесными повреждениями была доставлена в одну из столичных больниц, где в последующем скончалась. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении ведомства.

Осторожно, на видео жесткие кадры.