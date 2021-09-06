Инженеры, IT-шники и технологи стали самыми востребованными на Ставрополье

В Ставропольском крае назвали самые востребованные профессии 2021 года. По мнению главы центра развития карьеры СКФУ Дмитрия Бондарева, наибольшим спросом пользуются инженеры, IT-шники, технологи мясных комбинатов.

А наименее интересными для работодателей стали молодые экономисты и юристы - их стало слишком много. Однако не все специалисты согласны с этим утверждением. Они отметили спрос на бухгалтеров, специалистов информационных систем и экономистов.

Об это пишет ИА "Победа26".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в августе СКФУ открыл набор на обучение по специальностям среднего профессионального образования в Ставрополе. Раньше такая возможность была только у пятигорских абитуриентов.

Можно было подать документы на профессию бухгалтера, экономиста и т.д.