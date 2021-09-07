На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 354 человека

На Ставрополье количество выздоровевших превышает 63,3 тысячи человек. Динамика заболеваемости стабилизируется, но остается сравнительно высокой. Об этом сообщил губернатор нашего края на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, есть новые летальные случаи. За сутки скончались 20 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 2478.

За сутки диагноз подтвердился у 345 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 77720.

- Устойчивую защиту от вируса способна дать вакцинация. Более 668,5 тысячи человек в нашем крае уже сделали прививку против COVID-19. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.