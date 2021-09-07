Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 8:21

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 354 человека

Число зараженных в регионе достигло 77720
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье количество выздоровевших превышает 63,3 тысячи человек. Динамика заболеваемости стабилизируется, но остается сравнительно высокой. Об этом сообщил губернатор нашего края на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, есть новые летальные случаи. За сутки скончались 20 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 2478.

За сутки диагноз подтвердился у 345 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 77720.

- Устойчивую защиту от вируса способна дать вакцинация. Более 668,5 тысячи человек в нашем крае уже сделали прививку против COVID-19. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.