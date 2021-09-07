В Георгиевске 16-летний водитель-бесправник устроил аварию

Инцидент произошел 6 сентября, около 15:30, на пересечении улиц Быкова и Тронина в Георгиевске.

Фото: УГИБДД по СК

Там водитель автомобиля БВМ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся ВАЗ-210740, который ехал по главной дороге прямо.

После столкновения автомобиль БМВ продолжил движение и въехал в кирпичный забор дома. С ссадинами и ушибами 16-летний водитель ВАЗа обратился в больницу.

Водительского удостоверения в силу возраста пострадавший не имеет. Против него составили административный протокол. Парню грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Предполагаемый виновник ДТП, 33-летний водитель иномарки, житель соседнего региона. Он - злостный нарушитель ПДД.

У мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту ДТП проводится проверка.