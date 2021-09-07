Житель Ставрополя решил купить «выгодные» акции и лишился более 2 млн рублей

В полицию Ставрополя обратился мужчина с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал, что неизвестный обманом завладел его деньгами. Полицейские выяснили, что мужчина оставил заявку для открытия брокерского счета на одной из инвестиционных платформ.

Через некоторое время с потерпевшим по телефону связались менеджеры и предложили выгодно купить акции.

В счет оплаты покупки ставрополец перевел более двух миллионов рублей. После этого вежливый собеседник перестал выходить на связь. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Против него возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.