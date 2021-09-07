Бывший замминистра со Ставрополья ответит по делу о многомиллионных взятках

Бывшему заместителю министра строительства Ивану Якимову предъявлено обвинение по делу о многомиллионных взятках, которые, по версии следствия, брали его руководители. Ему вменяют превышение должностных полномочий, передает источник "КП-Ставрополь".

Кроме того, обвинение утверждено бывшему заместителю председателя правительства Ставрополья Александру Золотареву.

- Золотареву предъявлено обвинение в получении взяток на 64 млн рублей и превышении полномочий. Следствие установило, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов, - рассказал собеседник сайта stav.kp.ru.

Речь идет о бывшем министре строительства Ставрополья Алексее Когарлыцком, против которого возбуждено семь уголовных дел. Чиновник соглашался за откаты способствовать подрядчику в беспрепятственной сдаче объектов. Чем и занимался Якимов - заместитель Когарлыцкого.

Дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя. Золотарев сейчас находится под стражей, Когарлыцкий (по последним данным) - под домашним арестом, а Якимов - под подпиской о невыезде.