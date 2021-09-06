Бывшему зампреду правительства Ставрополья Александру Золотареву предъявлено обвинение

Зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев

В Ставропольском крае утвердили обвинение по делу бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Об этом корреспонденту сайта stav.kp.ru сообщил источник в суде.

- Золотареву предъявлено обвинение в получении взяток на 64 млн рублей и превышении полномочий. Следствие установило, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов, - рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

Речь идет о бывшем министре строительства Ставрополья Алексее Когарлыцком, против которого возбуждено семь уголовных дел. Чиновник соглашался за откаты способствовать подрядчику в беспрепятственной сдаче объектов. Кроме того, мужчина обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда ущерб бюджету превысил 14 млн рублей. Один из бизнесменов оплатил услуги чиновника Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 млн рублей. "Сделки" заключались прямо в кабинете Когарлыцкого.

Часть взяток шла в карман Золотарева, уверено следствие. В 2017 году он потребовал 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества "Гипроздрав" за покровительство при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. На строительстве Краевого клинического кардиологического диспансера он "заработал" еще 15,5 млн рублей, а на строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе - еще 45 млн рублей.

Бывшего зампреда задержали в аэропорту при попытке бежать, сообщала пресс-служба СКР.

Источник "КП-Ставрополь" в суде отметил, что по делу Золотарева также предъявлено обвинение заместителю Когарлыцкого Ивану Якимову. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий.

Золотарев сейчас находится под стражей, Когарлыцкий (по последним данным) - под домашним арестом, а Якимов - под подпиской о невыезде. Дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя.

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