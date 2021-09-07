Еще три населенных пункта на Ставрополье обеспечат качественным водоснабжением

На Ставрополье в рамках федеральной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» реализуются три проекта по развитию систем водоснабжения.

Так, в поселке Новом Георгиевского округа завершено строительство разводящей водопроводной сети. Прокладку водопровода здесь в свое время начала местная администрация, однако работы не были завершены.

После передачи водохозяйственного комплекса поселка в краевую собственность и благодаря участию в госпрограмме ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возобновил строительство. На эти цели выделили 5,7 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Общая протяженность проложенных сетей составила более 1 км. Питьевая вода будет подаваться от Малкинского группового водопровода.

Реконструкцию водопроводных сетей выполнили в селе Полтавском Курского округа. Завершена прокладка водопровода, отремонтирована башня Рожновского и артезианская скважина. Реализация проекта позволит увеличить производительность системы водоснабжения и даст возможность подключить новых абонентов. Финансирование - около 2 млн рублей из федеральной и краевой казны.

На финишную прямую вышло строительство водопровода в поселке Михайловка Советского округа. Прокладывать разводящие сети здесь начала местная администрация шесть лет назад, но завершить проект не удалось. Кроме того, установлено 15 колодцев, готовится установка насосной станции, пожарных гидрантов и запорной арматуры.

В 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на Ставрополье благополучно реализовали 5 проектов по развитию систем водоснабжения. Это позволило решить проблему дефицита воды для 56 тыс. жителей края.