100 тысяч обращений поступило от ставропольцев за лето на «горячую линию» по коронавирусу

По данным краевого министерства здравоохранения, чаще всего люди спрашивают, как пройти вакцинацию или ревакцинацию. По-прежнему актуальны вопросы о порядке действий при появлении симптомов COVID-19.

В таких случаях гражданам рекомендуют обратиться в ближайшую поликлинику по месту жительства и дают контактные телефоны.

Большая часть вопросов в колл-центр «горячей линии» отрабатывается сотрудниками МФЦ.

Вместе с тем поступают обращения, требующие участия специалистов минздрава. Например, когда не удается дозвониться в регистратуру поликлиники, возникли проблемы с госпитализацией, по вопросам лекарственного обеспечения или получения QR-кода по вакцинации на Портале госуслуг. В каждой такой ситуации детально разбираются.

Напомним, в нашем регионе около года функционирует постоянно действующая «горячая линия» для информирования граждан о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом.

Вопросы жители края могут адресовать специалистам колл-центра по круглосуточному номеру: 8-800-200-26-03.