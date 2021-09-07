Полиция ищет живодера: в Ставрополе неизвестный расстрелял бездомных собак

На территории ДНТ «Механизатор» в Ставрополе утром 7 сентября нашли окровавленных бездомных собак на дороге. Об этом очевидцы сообщили волонтерам приюта «Лучший друг». Те предположили сперва, что животных покусали другие собаки. Но во время обследования у ветеринара выяснилось, что у черной собаки в мозгу, а у той, что с тигровым окрасом, в животе - пули. Волонтеры говорят, первая - «орет от боли», и ее ранение не совместимое с жизнью. За жизнь второй еще можно побороться, чем они и занимаются.

- Данный факт зарегистрирован в Управлении МВД России по городу Ставрополю. Сотрудниками полиции ОП № 4 Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - комментируют происшествие в полиции.