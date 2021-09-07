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Происшествия7 сентября 2021 12:34

Ставрополец получил строгий срок за сорванные погоны полицейского

Об этом сообщает пресс-служба суда
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Андроповском районе закончилось рассмотрение дело местного жителя, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает районный суд.

Вечером 28 апреля полицейские заметили мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения. Сотрудники предложили ставропольцу пройти в больницу, чтобы провериться. Но тот оказал сопротивление, оторвал погоны на куртке полицейского и ударил его по руке.

Теперь мужчине грозила уголовная ответственность. Суд назначил ему наказание в виде двух лет строгого режима.