Ставрополец получил строгий срок за сорванные погоны полицейского

В Андроповском районе закончилось рассмотрение дело местного жителя, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает районный суд.

Вечером 28 апреля полицейские заметили мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения. Сотрудники предложили ставропольцу пройти в больницу, чтобы провериться. Но тот оказал сопротивление, оторвал погоны на куртке полицейского и ударил его по руке.

Теперь мужчине грозила уголовная ответственность. Суд назначил ему наказание в виде двух лет строгого режима.