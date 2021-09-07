В Георгиевске маленькая цирковая артистка стала лауреатом международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации Георгиевского городского округа

В Георгиевске 9-летняя Анастасия Петрова получила диплом лауреата I степени в номинации «Оригинальный жанр» IV Международного конкурса-фестиваля многожанрового искусства «Волна успеха». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Георгиевского округа.

Там же и рассказали, что юная Анастасия покорила жюри блестящим исполнением номера на кольце в воздухе.

Кстати, 9-летняя ставропольчанка уже - полноправная артистка шоу-группы «Магеллан» Урухского сельского Дома культуры.

Девочка выступает как сольно, так и в составе циркового коллектива.

Кроме работы в шоу-группе анастасия регулярно участвует в флешмобах среди цирковых студий России и танцевальных акциях, выступает в составе концертно-фронтовой бригады.