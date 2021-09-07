В Ставрополе два директора организации скрыли от налоговой 137 млн рублей

В Ставрополе против двух директоров ООО «Грузоперевозки» возбудили уголовное дело. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с 1 квартала по 3 квартал 2018 года мужчины уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 137 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства, опрашивать свидетелей и проверять документы.