В Ставрополе приступили к прокладке труб нового канализационного коллектора

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжается строительство нового канализационного коллектора от улицы 45 параллель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоэтажки № 397/1 по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

На двух защищенных отрезках рабочие прокладывают трубы коллектора. Строители уже приступили к очистке существующего трубопровода.

По проекту масштабные работы включают в себя строительство канализационной насосной станции. Бетонирование фундамента здания станции почти закончили. Параллельно строители также армируют будущие стены самого сооружения.

Напомним, в Ставрополе осенью по просьбе горожан приведут в порядок тротуары. Так, на участках улиц Ленина и Лермонтова специалисты демонтировали старое покрытие пешеходных дорожек, подготовили основание для нового и установили бордюры.