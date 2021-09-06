Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе осенью по просьбе горожан приведут в порядок тротуары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на участках улиц Ленина и Лермонтова специалисты демонтировали старое покрытие пешеходных дорожек, подготовили основание для нового и установили бордюры.

На тротуарах на проспекте Кулакова уже укладывается плиточное покрытие. Этой осенью стартуют работы на улицах Станичная, Ерохина, Роз, Салова, Ленина, Серова, Тельмана, переулке Баумана, дублере улицы Пригородной и проезде Чапаевский.

На одних участках появится асфальтобетонное покрытие, а на других — плитка «Листопад», ставшая частью ставропольского стиля.

Из-за большого количества обращений горожан в Ставрополе за счет муниципального бюджета ремонтируют 13 участков тротуаров. В администрации краевого центра уточнили, что строительные работы завершатся к середине осени 2021.

Ранее «КП» писала, что в центре Ставрополя появится 12 новых скамеек, качели, детский игровой комплекс, ухоженные дорожки. Так, на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова нашего города благоустроят сквер площадью около 700 кв м.

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