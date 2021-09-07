Молодой разработчик из Ставрополя встретился с президентом России

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Молодой разработчик, воспитанник детского технопарка «Кванториум Ставрополь» Андрей Пронин посетил встречу с президентом РФ - Владимиром Путиным в ВДЦ «Океан» во Владивостоке.

Там глава государства встретился с лучшими победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта со всей страны.

В состав группы из 25 школьников со всей России, которые посетили встречу, вошел воспитанник ГеоКвантума - Андрей Пронин.

Андрей - победитель множества краевых и всероссийских конкурсов, полуфиналист конкурса «Большая перемена», с которым планирует заключить трудовой контракт компания-резидент СКОЛКОВО ООО «Лоретт».

Напомним, что зимой 2021 года Андрею пришло письмо от компании, которая является резидентом Сколково.

Она создает оборудование для приема данных со спутников. Школьнику предложили заключить трудовой договор, когда он получит образование после школы.

Это предложение будет действовать три года после получения диплома. А до этого школьник вместе с командой спроектировал устройство для приема данных со спутника.

Кстати, по словам Андрея, не факт, что его карьера будет связана со Сколково.

- Я бы хотел связать свою жизнь с географией. Сейчас плотно занимаюсь урбанистикой. Еще увлекаюсь архитектурой, конструирую модели зданий. Наш краевой центр достаточно благоустроенный, но его город-спутник Михайловск, на мой взгляд, пока немного деревенский. У меня есть мысли, как можно его обустроить, - делится молодой разработчик из Ставрополя Андрей Пронин.