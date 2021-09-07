В Ставрополе после видео с нарушением правил дорожного движения наказали женщину

Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой очевидец зафиксировал, как в Ставрополе на улице Мира водитель иномарки поворачивает налево в нарушение требований дорожной разметки.

Грубое нарушение правил движения вызвало широкий общественный резонанс: подписчики осуждали поступок автолюбителя и обратились к сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы привлечь к ответственности нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водителем оказалась местная жительница. Женщина пояснила, что очень спешила и высказала мнение, что на улице Мира, по ее мнению, неудобно нанесена дорожная разметка.

Против нее составили протокол по статье: «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой».

Водителю грозит штраф до полутора тысяч рублей.