В Пятигорске на 100 вопросов школьников ответил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поучаствовал в ток-шоу «Путь к успеху» в рамках фестиваля «Осенний культурный марафон» Российского фонда культуры в пятигорской школе N1 им. М.Ю.Лермонтова.

Он рассказал жителям ставропольского курорта об отношении родителей к его творческому выбору, показал игру на стакане. И подчеркнул, что без современных интернет площадок сегодня никуда даже известному артисту.

Кортнев успел ответить более чем на 100 интересующих их вопросов.

– Как вы считаете, необходимо пробовать делать и учиться на своих ошибках, либо же повременить с практической частью и больше отдаться теории?

– Пока вы будете временить – найдутся другие, которые будут пробовать и у них это обязательно получится. А когда ты решишь, что достаточно повременил – твое потенциальное место будет занято. Иначе говоря – нужно делать-ошибаться-переделывать. Сегодня здесь я вижу перед собой молодые лица, с глубокими и полными интереса глазами, и я уверен, что у каждого из ребят хватит потенциала на все – одновременно заниматься практикой и изучать торию. Пробуйте – и все получится!» - подытожил Алексей Кортнев.

Вечером звезду российской сцены ждут в Академической галерее на творческую встречу поклонники его таланта.

Лидер группы «Несчастный случай» родился 12 октября 1966 года в Москве. Отлично учился в английской специальной школе. В 1983 году поступил на механико-математический факультет МГУ, который не закончил.

В 1990 году вместе с Валдисом Пельшем и другими известными персонами 90-х придумал передачу «Оба-на!». Работал в рекламном бизнесе в качестве копирайтера.

Стоял у истоков программы «Золотой граммофон» на «Русском радио». Переводчик текстов популярных зарубежных, в т.ч. бродвейских, мюзиклов, поставленных в России. Автор текстов, соавтор музыки и исполнитель большинства песен, звучащих в спектаклях и фильмах «Квартета И».

Напомним, группа «Несчастный случай» запомнилась слушателям хитами: «Что ты имела», «Генералы песчаных карьеров», «Овощное танго» и «Если б не было тебя».