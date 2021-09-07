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Общество7 сентября 2021 16:44

На Ставрополье победители конкурса «Земский учитель» приступили к работе в сельских школах

Это преподаватели русского и иностранного языков, математики и литературы, биологии и начальных классов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Земские учителя работают в сельских школах Александровского, Грачевского, Красногвардейского, Кочубеевского, Новоалександровского и Предгорного (2 учителя) округов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Это преподаватели русского и иностранного языков, математики и литературы, биологии и начальных классов.

Шестеро прибыли из других регионов России. С педагогами уже заключены трудовые договоры. Они должны проработать в школе не менее 5 лет.

Ставропольский край уже второй год участвует в реализации федеральной программы «Земский учитель».

В ее рамках педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

В 2020 году в регионе по программе трудоустроено 8 учителей. Всего до 2023 года планируется заполнить 54 вакансии сельских учителей.