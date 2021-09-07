Ставропольцу, взорвавшему машину с человеком, отменили приговор

Ставропольский краевой суд снова рассматривает уголовное дело Игоря Ермакова, которого обвиняют в убийстве своего знакомого в Ставрополе. Об этом рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Следствие установило, что бизнесмен задолжал потерпевшему три миллиона рублей. Мужчина решил убить знакомого, для чего соорудил взрывное устройство, поместил его в BMW и дистанционно привел механизм в действие. Ермакову инкриминировали убийство из корыстных побуждений, умышленное уничтожение имущества и незаконное изготовление и ношение взрывных устройств.

В апреле 2020 года стало известно, что мужчине дали 15 лет строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей. Но приговор был оспорен и в итоге отменен. Третий апелляционный суд нашел в приговоре ряд процессуальных нарушений, в том числе - мат на 13 страницах.