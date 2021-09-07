В Ставропольском крае в 2022 году приведут в порядок 125 км дорог

Наш краевой центр почти завершил конкурсные процедуры и вскоре подпишет договоры с подрядчиками на приведение в порядок дорожной сети. Об этом сообщила замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Виктория Соловьева.

Так, с подрядчиками уже заключили договора Изобильненский, Невинномысск, Грачевский, Шпаковский, Труновский и Кочубеевский округа.

Тем временем краевая столица завершает конкурсные процедуры.

По словам Соловьевой, в 2022 году планируют обеспечить приведение в нормативное состояние не менее 125 километров Ставропольской городской агломерации.

Ранее «КП» писала, что в Ставрополе продолжается строительство нового канализационного коллектора от улицы 45 параллель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоэтажки № 397/1 по улице Ленина.