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Общество7 сентября 2021 19:42

В Ставропольском крае планируют удвоить производство алюминиевых радиаторов

Предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Невинномысский радиаторный завод открыл новую линию за 210 млн рублей. Теперь производство продукции увеличится более чем вдвое, до 4 млн алюминиевых радиаторных секций в год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Также каждый год там планируют выпускать около 160 тысяч секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом.

Сообщается, что по итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.