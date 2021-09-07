В Ставропольском крае планируют удвоить производство алюминиевых радиаторов

Невинномысский радиаторный завод открыл новую линию за 210 млн рублей. Теперь производство продукции увеличится более чем вдвое, до 4 млн алюминиевых радиаторных секций в год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Также каждый год там планируют выпускать около 160 тысяч секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом.

Сообщается, что по итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.