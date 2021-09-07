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Общество7 сентября 2021 19:48

Замглавы управления СКР по Ставрополью после критики в соцсетях попал под служебную проверку

Однако, суть претензий пользователей соцсети к Демину не уточняется
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку против заместителя главы следственного управления ведомства по Ставрополью. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба СКР России.

- В связи с различными публикациями в СМИ и соцсетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК провести в отношении него служебную проверку, - говорится в сообщении.

Однако, суть претензий пользователей соцсети к Демину не сообщается.