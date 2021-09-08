На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 356 человек. Число зараженных в регионе достигло 78076. За вчерашний день победить болезнь смогли 222 пациента, а за весь период пандемии – 63562. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, зарегистрированы и новые летальные исходы. За вчерашний день скончался 21 человек. - Родным скончавшихся пациентов — глубокие соболезнования, - обратился к ним Владимир Владимиров.

Число умерших на Ставрополье достигло 2499.

- Главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 671,5 тысячи человек. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если ещё не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.