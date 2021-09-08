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Общество8 сентября 2021 9:36

В Ставрополе близится к концу ремонт дороги по улице Перспективной

На этом месте также появится еще одна велодорожка длиною в 828 метров, ее ширина составит 2,5 метра
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Дорожные работы в Ставрополе развернулись на участке в 828 метров — от проспекта Российского до улицы Рогожникова.

Уже близится к завершению масштабная реконструкция автодороги и прилегающей территории по улице Перспективной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Там же и рассказали, что строители уже приступили к установке новых бордюров, прокладке тротуаров.

На этом месте также появится еще одна велодорожка длиною в 828 метров, ее ширина составит 2,5 метра.

Ранее «КП» писала, что вдоль нее также оборудуют тротуары шириной более 2 метров с новым плиточным покрытием. К этому времени дорожники как раз сделали разбивку трассы прохождения тротуара и велодорожки.

Все работы планируют завершить в начале осени 2021.