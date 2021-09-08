Автобус со ставропольскими студентами попал в ДТП в Краснодарском крае

Инцидент произошел сегодня, 8 сентября, около 05:00, на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь на расстоянии около 20 километров от города Кропоткин.

Водитель междугороднего автобуса, по предварительным данным, столкнулся с прицепом грузовика. После этого пассажирский автобус, где кроме водителя находились еще 45 пассажиров, съехал в кювет.

Сообщается, что студенты ехали на фестиваль в Крым. В результате аварии пострадали 9 человек. 4 студента доставили в районную больницу Кропоткина.

Пятерым – медики оказали помощь на месте происшествия. Сообщается, что тяжело пострадал водитель автобуса. Другие пассажиры получили травмы средней и легкой степени. К 09:50 стало известно, что на место инцидента отправили дополнительный автобус, который доставит людей в пункт назначения.