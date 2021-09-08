На Ставрополье мужчине за хранение полкилограмма героина грозит до 20 лет тюрьмы

На Ставрополье полицейские задержали 40-летнего мужчину. Во время досмотра у него изъяли сверток с сыпучим веществом.

По словам мужчины, он обнаружил сверток неподалеку от остановки общественного транспорта в одном из сел Предгорного района.

По заключению эксперта, в свертке находился героин массой более 499 граммов. Позже выяснилось, что злоумышленник собирался расфасовать «товар» на более мелкие партии и продавать его на территории региона через «закладки».

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Теперь злоумышленнику грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под стражей.