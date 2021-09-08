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Происшествия8 сентября 2021 12:01

В Железноводске 8 сентября загорелось кафе

Предварительная площадь горения 100 кв. м
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Инцидент произошел сегодня, 8 сентября, около 11:42, на улице Ленина 55 Железноводска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На место выехали службы экстренного реагирования.

- По прибытию на место выявлено горение пристройка кафе мангальная. Предварительная площадь горения 100 кв. м. Угрозы распространения нет, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно погибших и пострадавших нет. На месте ликвидации сейчас работают 22 человека и 6 единиц техники. Выясняются обстоятельства происшествия.

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