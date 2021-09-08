РЖД запустила скоростной поезд между Ингушетией и Минеральными Водами

Первый скоростной поезд запустили из Назрани в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Церемония прошла на железнодорожной станции. На ней были глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и начальник Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов

- Открытие сообщения с Минеральными Водами – это большой подарок всем жителям республики. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма. Тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить поездку в одном из лучших поездов РЖД, - сказал Калиматов.

Задорин отметил, что решение об открытии маршрута было вызвано потребностью в улучшении транспортной доступности Ингушетии с соседними регионами. Так, пассажиры "Ласточки" смогут выходить на других станциях и пересаживаться на более далекие рейсы. Кроме того, РЖД продумывает новые маршруты, связанные с Ингушетией: например, в направлении Кисловодска. Кроме того, обсуждается вопрос о рейсах из Сунжи, но для этого надо реконструировать часть инфраструктуры.

Власти Ингушетии выкупила половину билетов для раздачи пассажирам из числа учащихся и студентов, отправляющихся по маршруту.

"Ласточка" будет ежедневно выходить из Назрани в 4:20 (прибытие в 7 утра) и уезжать из Минеральных Вод в 21 часов (прибытие в 23:30). Время, которое жители Ингушетии обычно затрачивали в пути на транспорте, сократили в полтора раза. Кроме того, сообщение с Минводами упрощает поездки в Краснодар и Ростов-на-Дону.

- Для комфортного проезда поезд оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, возможностями для зарядки мобильных устройств, площадками для крупногабаритного багажа, специальными модулями, адаптированными для нужд маломобильных пассажиров, - сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Для пассажиров от 10 до 21 года, а также старше 60 лет предполагаются скидки до 30 процентов. А если сразу брать обратный билет - стоимость упадет на 20 процентов. Помимо прочего, по тарифу "День рождения" именинник получит 30-процентную скидку для себя и трех его сопровождающих (при условии единовременной покупки).