В Пятигорске завели уголовное дело после невыплаты зарплаты работникам МУП

В Пятигорске прокуратура восстановила права граждан на оплату труда. Об этом рассказывает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения выявили в ходе проверки. Установлено, что руководство МУП задолжало 45 работникам за период апрель-июнь 2021 года больше 1,6 млн рублей. Прокуратура вынесла представление учредителю предприятия - муниципальному управлению администрации города Пятигорска. Кроме того, ведомство обратилось в суд.

- По материалам прокурорской проверки следственными органами по факту невыплаты заработной платы в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Невыплата заработной платы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Расследование дела находится на контроле ведомства.