На Ставрополье 18 сентября пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре

Фото: Ставропольский музей-заповедник имени Прозрителева и Праве
18 сентября 2021 года на территории музея-заповедника Татарское городище пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского государственного историко-культурного музея имени Прозрителева и Праве.
Посетители смогут поучаствовать в серии мастер-классов: по плетению корзин, по стрельбе из лука и метанию сулиц, по работе с глиной и металлом.
Фото: Ставропольский музей-заповедник имени Прозрителева и Праве
Так, участников мастер-класса по работе с глиной ждет любопытный рассказ о гончарных техниках, существовавших до появления гончарного круга.
Здесь обучат лепке в технике ленточной керамики, на гончарном круге, а также созданию глиняных игрушек.