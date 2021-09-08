На Ставрополье 18 сентября пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре

Фото: Ставропольский музей-заповедник имени Прозрителева и Праве

18 сентября 2021 года на территории музея-заповедника Татарское городище пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского государственного историко-культурного музея имени Прозрителева и Праве.

Посетители смогут поучаствовать в серии мастер-классов: по плетению корзин, по стрельбе из лука и метанию сулиц, по работе с глиной и металлом.

Фото: Ставропольский музей-заповедник имени Прозрителева и Праве

Так, участников мастер-класса по работе с глиной ждет любопытный рассказ о гончарных техниках, существовавших до появления гончарного круга.

Здесь обучат лепке в технике ленточной керамики, на гончарном круге, а также созданию глиняных игрушек.