СКФУ получил грант на создание безопасного хранилища данных

Специалисты из Северо-Кавказского федерального университета выиграли грант Министерства науки и высшего образования России. На эти деньги они реализуют совместный проект с индустриальным партнером из Вьетнама "TSP Technology". Ученые создадут адаптивную систему, позволяющую надежно и безопасно хранить данные.

Заявка участников получила грант в 10 млн рублей. СКФУ и "TSP Technology" не первый раз работают вместе. До этой задумки они несколько лет исследовали вопросы надежности и безопасности обработки и хранения данных, а также публиковали результаты научных изысканий.

Адаптивную систему хранения данных создадут в течение четырех месяцев. Разработка позволит содержать сведения на надежном и легком носители.

- Адаптивная система хранения подстраивает свою работу под текущие технические характеристики и условия системы. Если случается сбой, такая система его самостоятельно обнаруживает и автоматически корректирует свою работу. Для ее создания математики СКФУ используют механизмы нейронных сетей и машинного обучения, - сообщают представители университета.

Постоянное подстраивание система требует сложных вычислительных операций и ресурсов. Это решается с помощью ввода остаточных классов, что позволит вести вычисления параллельно - разбив на части. Такой подход позволит обеспечить надежность и сократить затрату ресурсов. От СКФУ проектом руководит заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ, известный учёный Михаил Бабенко.

Михаил Бабенко. Фото: СКФУ

- В нашем университете сильная математическая школа, получившая признание и в России, и за рубежом. Неслучайно именно на базе нашего университета при поддержке Минобрнауки России создается региональный научно-образовательный математический центр, призванный повысить уровень математического образования на Северном Кавказе. Многие передовые исследования математиков вуза получают грантовую поддержку и вызывают большой интерес за рубежом. Совместный проект с вьетнамским индустриальным партнером позволит учёным выйти на международный уровень и воплотить инновационные разработки в жизнь, - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.