На Ставрополье завершили масштабный проект по замене оконных блоков в школах и детсадах

В детских садах, школах и организациях дополнительного образования заменили оконные блоки.

Только в 2021 году современные пластиковые окна установили в 86 образовательных организациях. Среди них 51 детский сад, 24 школы и 11 учреждений допобразования. На эти цели из краевого бюджета в этом году направили более 69 млн рублей.

Так, например, окна обновили в последних пяти образовательных организациях Минераловодского округа. Это детские сады №16 «Красная Шапочка» и №14 «Олененок» в Минеральных Водах, №31 «Аленушка» в селе Марьины Колодцы, школы №7 в Минеральных Водах и №15 в хуторе Садовом.

Всего на территории муниципалитета действует 29 общеобразовательных и 39 дошкольных учреждений.

Программа по замене оконных блоков, инициированная Губернатором края, стартовала в 2014 году. За это время обновить окна и сэкономить на отоплении за счет сокращения теплопотерь смогли 1 528 учреждений образования.

В 2022 году работу по замене окон продолжатся в учреждениях профессионального образования края.