Дистанционное обслуживание – чтобы стать еще ближе к клиенту

Фото: банка "Уралсиб".

Месяцы пандемии внесли коррективы как в жизнь россиян, так и в работу банков. Множество продуктов и услуг экстренно перешли в электронные каналы. Станислав Тывес: «У нас сейчас можно купить квартиру в ипотеку у застройщика и провести эту сделку полностью дистанционно – не надо ходить ни к застройщику, ни в банк. Подписание документов, регистрация сделки, выпуск электронной закладной – все происходит удаленно». Еще один пример - карта «Прибыль», флагманскиЙ продукт Банка УРАЛСИБ. Население быстро оценило и удобство оформления (заказ он-лайн, доставка курьером), и привлекательные условия использования.

Вырос клиентский интерес к услугам кредитования. Государственная помощь и поддержка здесь оказались очень кстати. Наряду с этим большим спросом пользовались новые финансовые продукты и возможности, в первую очередь – инвестирование.

Что будет дальше? Можно прогнозировать, что от выгодных ставок и ценовых условий конкурентная борьба переместится в область качества сервисов, предоставляющих максимальные удобства для клиентов. А выиграют те, кто быстрее и эффективнее будет осваивать цифровые технологии нового дня. В Банке УРАЛСИБ этот процесс идет постоянно.

Полная версия конференции «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы» находится здесь.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»