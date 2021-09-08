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Общество8 сентября 2021 17:06

В Ставропольском крае зрителям разрешат посещать спортивные соревнования

Максимальное количество болельщиков не должно превышать 500 человек
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье спортивные мероприятия теперь можно проводить со зрителями. Об этом говорится в новом постановлении губернатора региона от 6 сентября 2021 года.

Теперь жители и гости региона снова вживую смогут наблюдать за любимыми видами спорта. Но некоторые ограничения все-таки остались.

Так, например, трибуны на соревнованиях должны быть заполнены не более чем наполовину, а максимальное количество зрителей не должно превышать 500 человек. Постановление в законную силу уже вступило.

Ранее во время «прямой линии» к губернатору Ставрополья обратился местный житель с вопросом о том, как пройдет матч между ставропольским и московским «Динамо».

—Предложения Роспотребнадзора: пропускать зрителей либо со справкой об отсутствии коронавируса, либо по прививочным сертификатам. Первый документ должен быть получен за сутки до матча, а второй обязан действовать полгода. Сейчас мы все это отработаем, согласуем с Роспотребнадзором правила вхождения на стадион и дадим возможность провести этот большой футбольный праздник, — прокомментировал тогда глава региона.