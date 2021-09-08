Роддом в Минводах в августе побил личный рекорд по рождаемости

В Минераловодском роддоме в августе появились на свет 311 младенцев - это абсолютный рекорд по числу родившихся в этом месяце. В 2020 году показатель рождаемости за август составил 270 малышей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Таким ударным для Минераловодского роддома оказался не только август. За 8 месяцев 2021 года на свет здесь появилось 1 848 малышей - на 125 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Вообще Минераловодский роддом отличается примечательными показателями. Так, в конце прошлого года в течение одного только месяца здесь на свет появилось сразу пять пар двойняшек.

На Ставрополье каждый год на свет появляется около 27 тысяч младенцев.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала, что многонациональная семья из города Минеральные Воды Ставрополья попала в Книгу рекордов России.

Теперь их имена зафиксированы в разделе, как «Наибольшее количество детей, рожденных одной матерью за 10 лет, в России».

Так, в семье Шаинидзе воспитываются восемь детей. Старшего сына – Георгия супруги Марина Оганесян и Ираклий Шаинидзе родили в 2010 году. А через год у них появился Давид, еще через год София. Следом – Мария.

В 2014 году был небольшой «перерыв», как это обычно называют многодетные мамы, а уже в 2015 на свет появилась Кристина. В 2016 – Милена, в 2017 – Арианна. И в 2019 году семья пополнилась Дианой.