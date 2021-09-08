На Ставрополье планируют создать научно-образовательный производственный комплекс

Фото: пресс-служба губернатора СК.

В рабочей встрече, посвященной вопросам развития профобразования в крае, приняли участие губернатор Владимир Владимиров, глава Невинномысска Михаил Миненков, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, исполнительный директор АО «Невинномысский Азот» Сергей Клявлин, и. о. министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, первый замминистра энергетики, промышленности и связи СК Иван Ковалев, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и директор Невинномысского химико-технологического колледжа Артем Москвитин.

Участники встречи были единодушны в том, что реализация на Ставрополье масштабных инвестпроектов даст региону сотни рабочих мест, и краю потребуется много высококвалифицированных кадров.

Решить этот вопрос поможет создание научно-образовательного производственного комплекса, который объединит ресурсы вузов, школ, техникумов, детских технопарков, действующих на территории края. С такой инициативой выступили Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим», и краевые власти ее поддержали.

- Необходима дорожная карта реализации этого проекта, с созданием материально-технической базы будущего образовательного комплекса и обязательным наличием в нём бюджетных мест, - сказал Владимир Владимиров.

- Создание единого комплекса, объединяющего науку, образование и производство, позволит сформировать новую сетевую систему взаимоотношений организаций общего, профессионального и дополнительного образования, а также промышленных предприятий Ставропольского края. Это даст новый импульс для динамичного развития региона и укрепит его кадровый потенциал. Фонд Андрея Мельниченко и компания ЕвроХим готовы стать активными участниками этого процесса, - подчеркнул Александр Чередник.