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Происшествия9 сентября 2021 9:02

В Невинномысске водитель автомобиля ВИС врезался в калитку, ударив ребенка

11-летняя школьница получила перелом ребер и травму легких
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 8 сентября, около 18:00, на улице Южной в Невинномысске. Водитель автомобиля ВИС при заезде к воротам дома, врезался в препятствие в виде открытой металлической двери забора, пострадала несовершеннолетняя девочка.

Малышка в момент ДТП находилась в проеме между металлической дверью и опорой двери забора.

11-летняя школьница получила перелом ребер и травму легких. 37-летний водитель в момент ДТП был трезв. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту аварии проводится проверка.